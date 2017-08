Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au aniversat doi ani de când și-au spus „DA”.

Adela Popescu este cunoscută publicului din România din postura de actriță, cântăreață și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan, împreună cu care are un băiețel, Alexandru, care a venit pe lume în luna iunie a anului trecut.

„Alexandru este o minune. Este haios rău”, a declarat Adela Popescu pentru Libertatea.

Recent, Adela Popescu și Radu Vâlcan au aniversat doi ani de când s-au căsătorit. Atunci, pe 22 august 2015, cei doi și-au făcut jurămintele de iubire veșnică. Evenimentul a avut loc în secret, la o cabană de vânătoare din Gura Siriului, Brașov, iar alaiul a fost format din aproximativ 60 de persoane.Organizată în stil tradițional, nunta Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan a avut loc pe un domeniu din județul Brașov, departe de agitația orașului, într-un decor de munte, izolat, unde rețelele de telefonie mobilă nu au semnal.

Acum, la ”nunta de bumbac”, respectiv la aniversarea celor doi ani de la momentul în care și-au spus „DA”, Radu Vâlcan i-a pregătit o surpriză partenerei sale de viață. Deși inițial cei doi își propuseseră să meargă în locul în care s-au căsătorit, planurile au fost date peste cap din cauza că Radu Vâlcan a fost prins cu treabă.

A purtat aceeași coroniță ca la nuntă

Însă ce a urmat a fost ceva de vis pentru Adela Popescu. Marți, la prânz, Radu Vâlcan a anunțat-o pe soția sa că urmează să meargă împreună la un restaurant din Capitală, la cină. Ajunsă acolo, Adela Popescu a fost copleșită de emoție.

„Când am ajuns acolo, Radu, împreună cu fetele care dețin cabana unde ne-am făcut nunta, mi-au făcut o surpriză și au recreat puțin din atmosfera nunții noastre. Masa a fost aranjată la fel, au făcut o selecție din mâncarea de la nunta noastră. Chiar și baloanele uriașe cu heliu pe care le-am avut atunci. Până și coronița cu flori a fost la fel ca aceea pe care am purtat-o atunci”, ne-a mărturisit Adela Popescu.

