EXCLUSIV/ Swingerii îl susțin pe Pepe. „Scene fierbinți ca în clipul tău mai vezi live doar la petrecerile noastre”

Cel mai recent videoclip al lui Pepe, „Tortura” a stârnit un val de controverse din cauza scenelor sexy, a căror protagonistă este nimeni alta decât Roxana Vancea. Pe lângă cei care susțin că filmarea se adresează doar persoanelor peste 18 ani, există și susținători. Un club de swing (n.r. schimb de parteneri pentru relații sexuale) se declară mai mult decât mulțumit de inițiativa artistului.

Pe lângă critici, Pepe a fost și lăudat pentru faptul că a avut curajul să realizeze un videoclip ceva mai nonconformist. Printre susținători s-au numărat și reprezentații unui club de swingeri, care au menționat că videoclipul relatează exact ceea ce se întâmplă săptămânal în locația lor. „Felicitări, Pepe din partea celui mai cunoscut club de swing din București. Ai reușit să dai alt gust, o nouă abordare, un alt simț iubirii cu acest videoclip „inadecvat”, „nepotrivit” și „neconform”. Scene fiebinți ca în clipul tău, mai vezi live în clubul nostru săptămână de săptămână la petrecerile swingers. Viața merită mai multă plăcere!”, au postat reprezentații clubului pe pagina lor de socializare.

Roxana Vancea a încins atmosfera

Cea care merită laudele este nimeni alta decât Roxana Vancea, protagonista scenelor sexy. „Sunt învățată cu camerele și nu aveam cum să am emoții cu Iulia, cu Pepe, care sunt prietenii mei și nu am cum să am emoții în prezența lor. Plus că am filmat la mine la sală unde eram direct în peisajul meu acolo. Scena din duș a durat cel mai puțin. Aia ne-a ieșit din prima. Deci acolo am fost perfectă, în rest am tras mai multe cadre”, a mai completat fosta asistentă TV”, a declarat Vancea pentru Libertatea.

