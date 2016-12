EXCLUSIV. Talentul secret al lui Florin Călinescu: “Dacă ar fi să o iau de la început, m-aș face bucătar!”

Florin Călinescu și-a făcut un nume atât în teatru și film, cât și în televiziune, unde calitățile lui au ieșit rapid în evidență. În timpul liber, acestuia îi place să gătească și ar fi putut face cu ușurință carieră în domniul culinar.

Dincolo de scenă sau de micul ecran, actorul se străduiește să fie o prezență discretă. “Sunt un om obișnuit, vin la program, stau cuminte, relaționez cu toată lumea, că mătură pe jos sau că e la cameră sau sunetist sau Mihaela Rădulescu. Pentru mine sunt la fel toți colegii”, ne-a mărturisit Florin Călinescu.

Juratul de la “Românii au talent” nu e genul care să își studieze aparițiile TV, ci preferă să fie spontan, asumându-și totodată unele scăpări.

“La film sau la teatru pot să fac asta, pentru că e cineva care chiar îți cere chestia asta. Nici la emisiunile înregistrate nu poți să reiei mai nimic, pentru că și acolo e tot un live, când concurenții vin pe scenă, se termină, nu pot să le zic mai veniți o dată că vreau să vă spun ceva mai deștept. Fac și gafe, mă și bâlbâi, ca orice om. Înregistrările sunt în regim de live, nu se reia nimic”, ne-a spus el.

Gătitul… de la necesitate la pasiune

Florin Călinescu ar fi putut să facă liniștit o carieră în domeniul culinar, având în vedere că talentul nu îi lipsește și că și-a îmbogățit cunoștințele în timp.

“Petrec cât mai mult timp liber acasă și în tot felul de activități care țin de acest aspect. Mă ocup de grădină, păsări, citit, bucătărie. Nu sunt monden, nu mă duc la mare, nu stau la plajă, nu mă duc la sală. Îmi place să gătesc și gătesc orice. Am crescut într-un anume fel, încât a trebuit să mă ocup destul de devreme de mine însumi, tocmai pentru că mi-a lipsit din copilărie prezența unor membri ai familiei. Dacă ar fi să o iau de la început, m-aș face bucătar”, a declarat, pentru Libertatea, Florin Călinescu.

Își surprinde angajații cu vizite neanunțate

În urmă cu un deceniu, Florin Călinescu și-a deschis propriul restaurant, unde a gătit pentru clienții lui. În prezent, obișnuiește să treacă pragul localului fără să-și anunțe în prealabil angajații. ”Când am pornit restaurantul acum 10 ani, am stat și în bucătărie. Mai merg, de altfel nu anunț niciodată când mă duc acolo, așa că oricând, la orice oră, mâncarea trebuie să fie la fel ca acum 10 ani. De altfel nici nu schimbăm nimic în meniu, de 10 ani sunt aceleași feluri. Am avut o contribuție proprie la quesadilla. În mod special e vegetariană în țara ei de origine, la noi a prins mai bine cu puțină cărniță”, a precizat vedeta Pro TV.

Citește și: Mihaela Rădulescu, Andreea Esca și Florin Călinescu și-au făcut de cap în culise! Ce nu s-a văzut la televizor în ediția specială ”Las Fierbinți”