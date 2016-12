Anul acesta, Xonia a ales să petreacă sărbătorile de iarnă în România, în casa iubitului ei. Cântăreața australiană, de origine română, făcea de obicei Crăciunul printre canguri, însă anul acesta a preferat să rămână în țară. Totuși, Xonia și-a reîntregit familia de Crăciun, căci fratele ei a venit special din Australia.

Dacă până acum Xonia obișnuia să-și ia o vacanță mai prelungită de Sărbători și să plece în Australia, acolo unde este familia ei, anul acesta a decis să rămână alături de iubit și de familia acestuia. Moș Crăciun a fost darnic cu ea și, i l-a adus alături pe fratele ei, Ciprian.

„Anul acesta am petrecut la Târgoviște alături de familia iubitului meu, Albert și am sărbătorit Crăciunul în stil tradițional românesc. A fost cel mai frumos Crăciun pentru că am primit un cadou pe care nu îl așteptam. Fratele meu mi-a făcut o surpriză și a venit în țară să petreacă Sărbătorile alături de mine și de familia iubitului meu”, ne-a declarat Xonia.