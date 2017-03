EXCLUSIV/ A trăit cutremurul din ’77 pe scenă. Stela Popescu ne-a vorbit derpre semnul fatidic pe care l-a primit înainte de dezastru

Actrița juca în piesa ”Plicul”, alături de Iurie Darie și Cornel Vulpe, în momentul în care s-a declanșat cutremurul. Stela Popescu a rămas și acum cu coșmaruri și cu teama ca o astfel de tragedie să nu se mai repete.

Era o seară care nu prevestea nimic. Stela Popescu a urcat pe scenă, alături de Iurie Darie și Cornel Vulpe, pentru reprezentația din piesa ”Plicul”.

Se apropia ziua de 8 Martie, iar îndrăgita actriță primise zeci de buchete de flori. Ironia sorții, toate erau numai cale! Sala era arhiplină, și, doar în câteva secunde, lumea era în agonie…

Colegul său de scenă, Cornel Vulpe, a fost primul care și-a dat însă seama de ceea ce se întâmpla, cu adevărat.

”Cornel s-a adunat. Foarte calm, a cerut ca cei prezenți să plece în liniște, că e cutremur. Lumea se călca însă în picioare. Dar Cornel a stăpânit sala. Datorită lui nu s-a produs și-n interior o altă tragedie. Teatrul a rămas în picioare. Eu am avut o singură surpriză, când am trecut pe lângă cabina, vasul plin cu cale, de pe masa unde mă fardam, era răsturnat. Am fugit spre casă, iar soțul meu venea spre mine”, a continuat artista.