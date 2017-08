De când s-au văzut prima oară au simțit că sunt suflete pereche, și asta se vede lesne, căci se completează în viața de zi cu zi și când ies pe stradă… se asortează. Fapt unic în biz-ul românesc, legenda trupei-etalon a muzicii uşoare românești, Marian Nistor și jumătatea sa, Dorina Paraschiv, nu ies niciodată separat din casă. Și se îmbracă doar în culori care să exprime armonia.

Solistul celui mai popular grup din vremea comunismului și cel mai longeviv brand muzical din biz-ul româneasc, Savoy, și soția sa, de asemenea solistă, duc mai departe povestea lor de dragoste după reguli adolescentine, fapt ce stârnește admirația în branșă. De dragul soțului, Dorina a împrumutat obiceiul ce-l face inconfundabil pe Marian Nistor, respectiv purtatul bentițelor. În plus, din punct de vedere vestimentar, tot ceea ce cumpără unul, se regăsește într-o variantă coloristică similară și în dreesingul celuilalt.

Marian Nistor și Dorina Paraschiv nu ies din casă neasortați

Povestea lor de dragoste, poate cea mai frumoasă și longevivă din ”grădina” muzicii, are un început la care deseori cei doi se gândesc ca la un fapt divin, căci pe post de Cupidon a fost celebra căţeluşă a familiei, Cora. ”Ne-am reîntâlnit după ani şi ani în culisele unei emisiuni. Cora, căţeluşa care a trecut în nefiinţă între timp, s-a cuibărit fix în braţele Dorinei şi s-a mai vrut să plece. M-a bulversat şi în acelaşi timp m-a făcut să mă gândesc la un fapt ceresc. Am rugat-o să aibă grijă de căţeluşa mea până ies din studio şi, după emisiune am rămas nedespărţiţi. Au trecut 18 ani de atunci”, povesteşte solistul care sărbătorește la toamnă 73 de ani și șase ani de la cununia religioasă.”Noi zilnic învăţam să ne reîndrăgostim. Foarte important, nu ne-am minţit niciodată iar certurile ne-au unit mai mult. Asortarea în culorile preferate reflectă apropierea noastră”, declară artistul a cărui voce a dat identitate multor cântece fără moarte, dintre care amintim: ”Domnișoară, doamnișoară”, ”Adio, pică frunza” ori ”Privighetoarea”.

Marian şi Dorina Paraschiv Nistor au respectul tuturor din cartierul bucureștean unde locuiesc, apariţia lor, cu hainele asortate (atât pe stradă, cât și pe scenă), mâinile împreunate şi zâmbetele mereu pe chipuri uimesc și stârnesc admirația oamenilor posaci de pe stradă.

CITESTE SI: La 72 de ani, Marian Nistor își cheamă din nou soția la altar, în versuri pline de pasiune!