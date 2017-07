Experiența neplăcută pe care a avut-o Dragoș Bucur la Praga. Ce a pățit la o benzinărie

Actorul Dragoș Bucur se află în vacanță cu familia. El a povestit ce i s-a întâmplat la o benzinărie din Cehia.

Dragoș Bucur, care recent și-a cumpărat rulotă, este unul dintre cei mai apreciați actori români. Acesta se află în vacanță cu familia, soția Dana Nălbaru și cei doi copii ai lor, Sofia și Kadri.

Pe blog, Dragoș Bucur a povestit ce i s-a întâmplat la o benzinărie din Cehia, acolo unde s-a oprit să-și cumpere vinietă. Și-a dat seama că de pe cardul său au fost efectuate mai multe retrageri.

„În Cehia am intrat dimineață devreme în timp ce toată familia dormea, am oprit la o benzinărie să iau vinietă deoarece la primul punct de vânzare nu vindeau cu cârd, doar cu euro sau koroane. Pentru că m-a enervat atmosfera bulgărească din chioșcurile cehești cu viniete, m-am încăpățânat și am mers vreo 50 km până la prima benzinărie. Victorios, am făcut plinul și am cerut o vinietă, am băgat cardul, apoi pinul…eroare.

Ok, încercam iar, card, pin, eroare. Poate a treia oară e cu noroc mi-am spus. Exact, a treia oară am reușit, am luat cardul și vignieta și m-am întors în mașină unde am văzut în mesajele primite la bancă 3 retrageri de pe card. Îmi dau seama că am primit de la vânzătoare două hârtii: una pentru un refuz de plată și una pentru accept, așa că m-am întors să solicit dovadă pentru al doilea refuz, dar, între timp, doamnă uitase engleză! F…-i! După 5 minute de explicații prin limbajul trupului, sun la poliție, care vorbește cu vânzătoarea la telefon încă vreo 7-8 minute. E totul ok, nu se rezolvă nimic. Am sunat la bancă, le-am spus povestea, am trimis poze după hârtiile pe care le aveam și aștept”, a povestit Dragoș Bucur, care suferă de diabet.