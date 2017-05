Felix Baumgartner se vede deja soțul Mihaelei Rădulescu. Ce mesaj a postat pe o rețea de socializare

He knows how to fix…everything – that's why I love my man ! :) @therealfelixbaumgartner #manatwork #uitecinedanseaza #redbull #home #goodtimesourway #mihaelaradulescu

A post shared by Mihaela R. Schwartzenberg (@mihaelaschwartzenberg) on May 5, 2017 at 6:49am PDT