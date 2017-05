Fetița Biancăi Drăgușanu a început să vorbească. Ce spune Sofia Natalia

Fetița Biancăi Drăgușanu a început să vorbească. Vedeta a dezvăluit ce cuvinte spune Sofia Natalia.

Bianca Drăgușanu și partenerul ei de viață, prezentatorul de televiziune Victor Slav, se pregătesc pentru botezul fiicei lor, Sofia Natalia. Evenimentul va avea loc duminică, 7 mai.

Vedeta este foarte fericită pentru că Sofia Natalia, care este extreodinar de frumoasă, a început să vorbească. Dezvăluirea a fost făcută la emisiunea „Xtra Night show”, de la Antena 1.

Fetița Biancăi Drăgușanu a început să vorbească. Spune mama, nu spune tata

Bianca Drăgușanu a explicat că Sofia Natalia a început să spună mama, dar încă nu spune tata.

”A început să zică „mam” sau „mama” şi mă dau puţin mare în faţa lui (n.r. Victor Slav): „Vezi nu zice tat sau tata, zice mama””, a declarat Bianca Drăgușanu.

Pune la punct ultimele detalii pentru botez

Bianca Drăgușanu și Victor Slav pun se află pe ultima sută de metri cu botezul fiicei lor. Vedeta pune la punct ultimele detalii pentru marele eveniment.

Ea a ales deja trusoul micuței, pe care l-a arătat fanilor săi de pe o rețea de socializare.

„Suntem pregătiți pentru botezul micuței noastre Sofia? Ne-am luat și două rochițe superbe pe care o să le vedeți duminică la petrecere ?Mulțumim??”, a scris Bianca Drăgușanu.

”Mai sunt câteva zile şi ea are în ce să se îmbrace, eu încă nu ştiu, sunt indecisă. Pentru că i-am făcut ei vreo 11 rochiţe şi nu ştiu cu care să o îmbrac şi cu care să ne asortăm, pentru că ăsta era planul să ne asortăm, cel puţin când plecăm de acasă la biserică. Să zicem că sunt foarte atentă la detalii, pentru că eu consider că detaliile fac diferenţa. Pe asta mă axez şi la rochiile de mireasă”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru ”Xtra Night Show”.

Vedeta are probleme și cu tortul

”De mâine începem amenajarea şi am foarte mari emoţii pentru că deocamdată eu nu ştiu cum va arăta tortul. De degustat l-am degustat, dar atât de sucită am fost şi de atâtea ori m-am răzgândit. Nu ştiu. Am dat 7 torturi…

În momentul de faţă nu mai e timp de modificat. Pentru că nu sunt gata rochiile mele, nu e gata rochia mamei. Inclusiv sora mea… Ne descurcăm pe ultima sută de metri. Eu sunt super stresată, că ale mele nu sunt gata”, a adăugat Bianca Drăgușanu la aceeași emisiune.