Fetița Oanei Roman, din nou bolnavă. Ce probleme are

Oana Roman trece prin momente grele. Fetița ei s-a îmbolnăvit din nou, iar vedeta a dezvăluit că micuța are probleme cu imunitatea.

Oana Roman a explicat că fetița este acum răcită și, deși în casa în care locuiesc nu se folosește aerul condiționat, micuța răcește foarte des.

„E clar că are o problemă de imunitate şi trebuie să rezolvăm problema. Acum, e doar răcită, dar a avut şi puroi: puroi în gât. Nu folosim aer condiţionat şi cu toate astea a răcit foarte des. Mi s-a spus că trebuie să-i facem nişte analize de imunitate şi apoi să-i facem o schemă de imunizare. Eu, din păcate, nu am putut s-o alăptez şi poate şi din cauza asta. Eu nu am putut s-o alăptez, pentru că am avut probleme de sănătate şi am luat antibiotice. Nu am dus-o la spital, îi dăm antitermice. Cu toate astea, e la fel de energică, cântă, dansează mult. Are ritmul în sânge. La grădiniţă, se distrează. Doarme, mănâncă. Îi place la grădiniţă. Marius e poate mai apropiată de ea decât mine. El reuşeşte s-o calmeze şi s-o împace cel mai bine”, a declarat Oana Roman la Antena Stars.

Oana Roman a născut-o pe micuța Maria Isabela în februarie 2014. Acum, fetița este suficient de mare pentru a merge la grădiniță. Din păcate, plecarea Isabelei la grădiniță, i-a cam pus în dificultate pe Oana și soțul ei, Marius. „E gol, e goală casa şi nu prea. Dacă nu avem treabă în oraş nu prea ştim ce să facem cu timpul nostru, ne uităm unul la altul şi ne întrebăm: ce ne facem? Nu suntem obişnuiţi să mai stăm doar noi doi, e un sentiment un pic ciudat la început, dar e cea mai bună decizie pe care am luat-o pentru ea pentru că se distrează se joacă, dansează. Noi suntem foarte mulţumiţi pentru că ea se simte bine aici. S-a acomodat din prima zi, nu a plâns deloc”, a dezvăluit vedeta.