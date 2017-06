Fiica actorului Constantin Codrescu are viață grea. Ce are de tras în Spania, unde s-a dus la cules de fructe

Fiica actorului Constantin Codrescu are viață grea. Anca Codrescu a povestit prin ce evenimente a trecut recent.

Constantin Codrescu, în vârstă de 85 de ani, este unul dintre numele grele ale scenei românești. De-a lungul anilor, artistul, care are o fiică adoptată, a jucat în numeroase filme care s-au bucurat de succes la public.

Constantin Codrescu, care a mărturisit cum mama sa a încercat să-i otrăvească soția, are o fată adoptată, Anca Codrescu, de care artistul nu mai vrea să audă.

Anca Codrescu se află la muncă în Spania, unde lucrează la munca câmpului, la cules de fructe.

Fiica actorului Constantin Codrescu are viață grea. ” Nu îmi vine ușor”

Anca Codrescu a povestit, pe internet, ce simte și cât de greu îi este în Spania, cu munca pe care o face.

„La +40 grade afară, am tăiat zmeură….curgea apa pe mine mai rău ca la saună… Nu îmi vine ușor când știu că am lăsat în urmă ce am făcut în 20 ani căsnicie… Nu îmi este ușor că am rămas făra un acoperiș deasupra capului în România…. doar pentru că am decis să spun Stop unui mariaj care nu își mai avea rostul…. Sa ai pe cineva lângă tine și să te simti tot singur nu este ok…nu??? Nu mai zic tata măcar să mă sune să mă întrebe atât: ești ok fata lui tata?….”, a spus Anca Codrescu.

„O zi crucială pentru mine….simt ca nu mai rezist….azi am readus în simțiri o doamnă în etate pe câmp care a apucat să spună că îi este rău și a căzut ca secerată…. Apoi eu, de spaima prin care am trecut cu dansa sa o ajut să își revină, a pornit o hemoragie spontană… Am stat să mă gândesc cum o reacționa tata dacă, Doamne Ferește, ar primi un telefon cu „o veste tragică” despre fiica lui!?

Doamne, ține-mă pe picioarele mele și dă-mi putere să continui ceea ce mi-am impus!!! ??”, a mai povestit ea.