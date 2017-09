Fiica cântărețului de muzică populară Aurelian Preda vorbește despre sarcină. „Am pus câteva kilograme”

Anamaria Rosa Preda, fiica regretatului cântăreț de muzică populară Aurelian Preda, a ajuns în centrul atenției după e au apărut zvonuri cum că ar fi însărcinată.

Interpretul de muzică populară Aurelian Preda suferea de mai mulți ani de cancer, iar pe 27 septembrie anul trecut, a pierdut lupta cu boala. Acesta era internat la o clinică din Austria.

În urma sa a rămas o fată, Anamaria Rosa, care nici acum nu și-a revenit total după pierderea suferită.

În plus, la un an de la moartea tatălui ei, au apărut zvonuri că Anamaria Rosa ar fi însărcinată.

Fiica lui Aurelian Preda, care are o relație cu un tânăr pe nume Dan Gabriel, s-a arătat extrem de necăjită din cauza zvonurilor apărute și a ținut să ofere explicații.

„Bună ziua, oameni buni! Sunt puțin mâhnită și deranjată de anumite zvonuri ce se pare că au apărut de curând în presă și am decis ca totuși să mă fac înțeleasă și să explic ceea ce se întâmplă cu adevărat! Se tot scrie în presă și se speculează faptul că eu sunt însărcinată!

Oameni dragi, am 17 ani, nu sunt majoră, nu am încă liceul terminat, deși urmează, pentru că sunt clasa a 12-a și urmează un examen de maturitate foarte important pentru mine, BAC-ul! Țin să vă anunț că NU SUNT însărcinată, nici nu se pune problema de așa ceva mai ales la această vârstă! Adevărul este că am pus câteva kg în plus pentru încă sunt în curs de dezvoltare, dar de la acest lucru până la a rămâne însărcinată este o cale foarte lungă…

Tot ce ați auzit sau văzut sunt doar zvonuri care probabil sunt crezute de unii sau de alții! Tot ce vă rog oameni buni este să nu credeți nimic din ce se spune sau se scrie pentru că nu este nimic adevărat… Mâine tatăl meu împlinește un an de când a trecut în corul îngerilor și suferința pe care o am în suflet după pierderea țelului meu în viață, a omului care mi-a oferit o viață de vis, nu va trece NICIODATĂ!!

Sunt în clasa a 12-a și am foarte multe de îndeplinit și de făcut! Mă consider o persoană matură încă de la 17 ani și în opinia mea, un copil se face atunci când ești cu adevărat realizat, atunci când ești împlinit pe toate planurile, când ai o familie stabilă și când ÎȚI DOREȘTI CU ADEVĂRAT! În cazul meu, al unui adolescent de 17 ani, nu-mi doresc un copil pentru că încă sunt copil!

Într-adevăr, am o relație cu un băiat responsabil și de vârstă cu mine, o relație cum toți adolescenții o au și nu văd nimic greșit în acest lucru. Atât va rog, să nu mai credeți atâtea zvonuri și să înțelegeți adevărul… Nu am răspuns niciodată la comentariile negative ale presei, la adresa mea, la adresă unui MINOR pentru că am ales să-l fac pe tatăl meu fericit de acolo de unde este, să-i bucur sufletul și să îi bucur pe oamenii ce l-au iubit și încă îl iubesc…și nu în ultimul rând să port și să păstrez toată viața numele de PREDA curat și împlinită sufletește că am avut un tată ca el și încă sitț că îl am și îl voi avea veșnic!

Mulțumesc pentru înțelegere!”, a spus Anamaria Rosa Preda.