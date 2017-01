Fiica lui Cornel Palade e în culmea fericirii. „Am uitat de orice probleme”

Fiica lui Cornel Palade e în culmea fericirii. Aceasta a avut premiera unui spectacol în care joacă alături de celebrul său tată.

Binecunoscutul actor de comedie Cornel Palade are toate motivele de mândrie. Are o fată, Ada, care nu este doar frumoasă, ci îi calcă cu succes pe urme.

Ada Palade are 27 de ani și este actriță și cântăreață.

Fiica lui Cornel Palade e în culmea fericirii: „Asta înseamnă să fii binecuvântat”

În urmă cu câteva zile, Ada Palade a avut parte de premiera unei piese în care joacă alături de tatăl ei, Cornel Palade. Este vorba despre piesa „Niște animale”, de la Palatul Național al Copiilor.

Mândră tare de reușită și de succesul spectacolului, Ada Palade a transmis un mesaj pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

„Să faci ce iubești…asta înseamnă să fii binecuvântat! Mulțumesc tuturor ce și-au făcut timp s-au luptat cu traficul infernal din București și au venit la premieră, ne-au onorat cu prezența și au fost martorii unui spectacol cu totul diferit până acum. Am avut momente când am plâns și momente când am râs, momente când ne-am speriat și momente cand am uitat de orice probleme. Vă stimez, vă iubesc, vă respect! Aplauze!”, a spus ea.

Fiica lui Cornel palade și-a încercat norocul și la „Vocea României”

Ada Palade, fiica lui Cornel Palade, actriță și cântăreață, a ținut să-și încerce norocul pe scena de la Vocea României 2016. Celebrul ei tată a însoțit-o și a încurajat-o din culise, alături de mama acesteia. Ada Palade a interpretat o piesă a lui Janis Joplin, însă nici unul dintre antrenori nu s-a întors, cei patru motivând la final faptul că piesa nu s-a potrivit prea bine cu vocea ei.