Fiica lui Florin Salam a slăbit 10 kilograme. Cum a reușit

Fiica lui Florin salam a slăbit 10 kilograme. Ea a dezvăluit cum a reușit să scape de grăsimea nedorită.

Betty, fiica binecunoscutului cântăreț Florin Salam, a avut ceva probleme cu greutatea în ultima vreme, dar acum a reușit să revină la silueta dorită.

Fiica lui Florin Salam a slăbit 10 kilograme: „Nu am mai mâncat pâine”

Într-o emisiune de televiziune, Betty a mărturisit că a dat jos 10 kilograme.

Ea a explicat și cum a reușit să scape de kilogramele nedorite.

„Nu am mai mâncat pâine, am slăbit aproape 10 kilograme. Am făcut multă mişcare şi am reuşit.

Îmi plac foarte mult rodiile sunt preferatele mele. Mănânc dimineaţa când mă trezesc şi seara înainte de culcare”, a declarat Betty Salam la TV.