Fiul lui Liviu Vasilică își aniversează ziua de naștere. Declarația publică pe care i-a făcut-o Adriana Bahmuțeanu

Fiul lui Liviu Vasilică își aniversează ziua de naștere. Florin Vasilică împlinește 34 de ani.

Florin Vasilică este fiul regtretatului interpret de muzică populară Liviu Vasilică, care a murit la vârsta de 54 de ani.

Florin Vasilică a moștenit de la tatăl său pasiunea pentru folclor, tradiție pe care încearcă să o ducă mai departe.

„E simplu… 10 mai 2017… 34 de ani de când Dumnezeu „v-a blestemat” cu mine. 34 de ani în care am trăit cat pentru o mie de vieți. Am învățat să fiu fericit și trist, mi-am găsit sufletul pereche – Mădălina, cea care mi-a oferit și cel mai sfânt dar – copilul nostru, am învățat să iubesc, am parcurs sute și sute de mii de kilometrii, am cântat oamenilor, am simțit succesul, am avut dezamăgiri, am pierdut ființe dragi, am suferit, am dormit prin mașini, pe drum, prin hoteluri, simțind lipsa celor dragi lângă mine, am zâmbit, am lăcrimat, am cunoscut oameni minunați, am legat prietenii, am căpătat dușmani, am fost lovit și atacat, am ajutat oameni aflați în impas, am, am, am… Așa cum am spus, am trăit cât pentru o mie de vieți. Cel mai greu „am” este că am obosit. Dar familia mea, susținuta de voi, mă ține în picioare. Vă mulțumesc pentru asta! Vă iubesc enorm pentru că fără voi nu aș fi nimic…”, a scris Florin Vasilică pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

Fiul lui Liviu Vasilică își aniversează ziua de naștere. „Te iubesc sincer și necondiționat”

Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu i-a transmis și ea un mesaj emoționant lui Florin Vasilică de ziua lui de naștere.

„La mulți ani, prieten drag! Îți doresc să fii sănătos, fericit și să ai puterea să îți duci mai departe visul: să promovezi muzica frumoasă , autentică și să păstrezi vie amintirea tatălui tău! Mă bucur că exiști în viața mea! Te iubesc sincer și necondiționat!”, a spus Adriana Bahmuțeanu.