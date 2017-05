Acesta ar putea trece drept cel mai neașteptat gest umanitar făcut de un artist român vreodată cu ocazia zilei de 1 iunie! Florin Chilian uimește cu un concert absolut inedit, la Penitenciarul Jilava, unde muzica sa va ajuta copiii să-și privească părinții aflați în detenție ca pe niște tați, nu ca pe niște infractori.

Copiii deținuților care își ispășesc pedepsele la penitenciarul de maximă siguranță din apropierea Bucureștiului au întâlnire cu părinții lor în ziua dinaintea sărbătorii internaționale a copilului, în sala de festivități a închisorii, unde, împreună, vor asista la concertul autorului marelui succes “Zece”. Alături de Florin Chilian au răspuns invitației solista de muzică populară Alina Roșca, Elena Crețu și actorul Andrei Ciopec, dar şi voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, care vor împărți produse de igienă corporală și orală, iar copiilor, dulciuri și jucării. De asemenea, trei medici se vor întâlni cu deținuții într-o campanie de prevenire și educație pentru sănătate.

Florin Chilian cântă deținuților de la Jilava

“Și pentru copiii deținuților este 1 Iunie, și pentru ei este Ziua Copilului. E greu pentru aceștia să crească fără un părinte, indiferent ce a făcut el. Căci pentru copii rămân tata și mama, și se bucură la fel de mult de fiecare revedere. Consider că merită să primească acest cadou cât mai des și mă bucur că sunt oameni care fac posibilă această întâlnire artistică. Obișnuiesc să cânt de ani buni în penitenciare, o fac de circa 15 ani, locuri unde simt multă emoție, mai ales că ies din mediul nostru”, ne-a declarat artistul cunoscut pentru implicarea sa benevolă în multe proiecte cu scop umanitar (concerte la case de copii, proiectele “Music for Autism”, ”Școala DA” etc.)

Florin Chilian a susținut proiectul “Copilăria după gratii”, al cărui scop a fost sublinierea ideilor privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, ba chiar a cântat în Penitenciarul pentru Minori și Tineri Tichilești.

