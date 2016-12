Florin Răduță: ”Important este să-ți dorești, altfel găsești tot felul de scuze!”.

Voi ați cerut, noi ne-am conformat! ? Zilele trecute am ieșit la o cafea cu Florin Răduță, câștigătorul ediție din 2015 a emisiunii X Factor.

Am cunoscut un tip super smart, un tip cu o voință extraordinară, un artist care este și manager și PR si contabil… toate pentru el. De la 13 ani – azi are 22 de ani – face câte 8 ore de muzică pe zi, deși nu are studii în domeniu. Este autodidact și extrem de focusat pe ce-și dorește.

Vă invit să ascultați o… poveste în care muzica învinge mereu!