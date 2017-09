Deși pretinde că nu mai poate cânta, Florin Salam a semnat un contract important pentru două luni de evenimente pe teritoriul Statelor Unite.

Manelistul care, în prezent refuză zeci de chefuri pretinzând că e într-o pauză vocală și are probleme de sănătate, va cânta, cu trupa sa, întreaga lună decembrie și ianuarie 2018, evenimentele fiind deja antamate de patronal unui restaurant cu specific românesc din New York (nunți, botezuri, petreceri private pe întreg teritoriul SUA). Salam va fi vedeta unei petreceri grandioase de Revelion 2018, la New York pentru românii cărora diaspora le-a făcut poftă de manele și bucătărie tradițională.

Florin Salam va cânta două luni în Statele Unite

Reîntoarcerea lui Florin Salam pe teritoriul SUA este o reală surpriză mai ales după ce manelistului i s-a confiscat, pe aeroport, la ultima reîntoarcere a sa de pe Ocean, circa 100.000 dolari cash, nedeclarați, pe care îi avea la purător. Pe lângă banii reținuți de vameșii de pe Aeroportul JFK din New York , Florin Salam era cât pe ce să-și piardă viza, una specială, obținută printr-un program de schimburi culturale obținută printr-o asociație a romilor din România.

La jumătatea lunii februarie a.c., la controlul regular de îmbarcare într-o cursă cu destinația finală Berlin, Germania, solistul a fost reținut pe aeroportul newyorkez JFK deoarece avea la el o sumă numerar de zece ori mai mare decât cea legală. Faptul că nu nu a completat un formular special și a preferat să treacă de control cu bani cash constituie infracțiune și l-a costat confiscarea sumei. Întreaga sa trupă de acompaniament a fost, de asemenea, reținută și controlată la sânge, inclusiv bagajele de cală.

