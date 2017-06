Florin Zamfirescu are un ghimpe împotriva Monicăi Tatoiu. „Femeia asta face parte din genul frustrat-agresiv”

Florin Zamfirescu are un ghimpe împotriva Monicăi Tatoiu. Actorul a povestit cum a stat situația la o recentă emisiune la care s-au întâlnit.

Florin Zamfirescu a avut, în trecut, un scandal cu femeia de afaceri Monica Tatoiu, cea care are o pensie fabuloasă.

Actorul s-a întâlnit recent cu Monica Tatoiu, cea care a sărit în apărarea lui Cristian Boureanu după scandalul în trafic de zilele trecute.

Pe contul său de pe o rețea de sociașlizare, Florin Zamfirescu a povestit ce s-a întâmplat recent, când s-a întâlnit cu Monica Tatoiu la emisiunea „Bărbați de 10, femei de 10”, de la Televiziunea Națională.

„Am întâlnit-o la emisiunea Bărbați de 10, femei de 10. Când am văzut-o pe Tatoiu acolo, m-am făcut ca nu am văzut-o! Si rău am făcut. Nici ea „nu m-a văzut” si bine a făcut. Aveam cu doamna un diferend mai vechi… dar mi-e silă de scandal.

Femeia asta face parte din genul frustrat-agresiv, fără jene, fără îndoieli si fără autocenzură, de care mai bine fugi decât sa riști un dialog!”, a afirmat celebrul actor.