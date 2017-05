Fosta „bebelușă” Roxana Gîrniţă de la Cronica Cârcotașilor e însărcinată. Îl face tătic pe Titi Bălteanu, de la Școala Vedetelor

Fosta „bebelușă” Roxana Gîrniţă de la Cronica Cârcotașilor e însărcinată. va aduce pe lume un băiețel.

Roxana Gârniță a trecut printr-o perioadă grea în urmă cu peste zece ani, când a fost victima unei răzbunări de zile mari. Atunci, o persoană din anturajul său a publicat pe internet o serie de fotografii scandaloase, cu ea în ipostaze indecente. La aflarea veştii, şefii “bebeluşei”, Mihai Găinuşă şi Şerban Huidu, au luat radicala hotărâre de a o concedia, fără milă.

Ulterior incidentului neplăcut din viața sa, fosta bebeluă Roxana Gîrniță, actualmente Roxana Bălteanu, s-a căsătorit cu Titi Bălteanu, un artist care s-a făcut remarcat pe vremea când participa la emisiunea „Școala vedetelor”.

„Titi este un soţ minunat, un bărbat de la care am avut şi am multe de învăţat. Ultra TT este unul dintre cei mai excentrici artişti cu care am avut ocazia, din punct de v e d e r e profesional, şi de a colabora într-un proiect muzical”, spunea ea într-un interviu pentru Libertatea.

Fosta „bebelușă” Roxana Gîrniţă de la Cronica Cârcotașilor e însărcinată. I se vede burtica de gravidă.

„:) #myboys”, a anunțat Roxana Bălteanu, care este înfricoșată de zodiac, pe pagina sa de pe un site de socializare.

Mesajul este însoțit de o fotografie în care apare alături de soțul său, pe Arena națională. Burtica de gravidă este foarte vizibilă.

Roxana și Titi Bălteanu vor avea un băiețel.