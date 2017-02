Fosta soție a lui Cristian Boureanu face dezvăluiri. Ce daune morale i-a cerut acestuia

Fosta soție a lui Cristian Boureanu face dezvăluiri. Acesta a dezvăluit ce sumă i-a cerut ca daune morale ex-partenerului de viață.

Irina Boureanu a fost căsătorită cu fostul politician Cristian Boureanu.

Cei doi au împreună o fiică, Ioana, pe care fostul politician a agresat-o pe stradă, provocând reacții virulente din partea ex-partenerei de viață.

De altfel, Irina Boureanu a făcut declarații incendiare despre relația cu fostul partener.

Acum, ea a dezvăluit, într-un interviu la Antena Stars, ce daune morale i-a cerut lui Cristian Boureanu.

Fosta soție a lui Cristian Boureanu face dezvăluiri: I-a cerut daune de 1 leu

Irina, care a divorțat de Cristian Boureanu în 2003, a declarat:

”Eu nu am deschis acest proces pentru avantaje materiale. Eu am cerut daune morale în valoare de 1 leu… Am făcut multe demersuri de-a lungul timpului. Am făcut câteva plângeri la poliție și câteva sesizări la Protecția Copilului. Eu nu am încercat să-mi fac dreptate în presă”.

Ea a menționat și care a fost motivul pentru care s-au separat.

„Neînțelegerile au fost adevăratul motiv pentru care ne-am despărțit. Eu nu l-am înșelat cu nașul. Sebastian Vlădescu nu este nașul nostru de cununie… Ioana are de suferit în continuare. Este afectată și a trecut prin lucruri care au afectat-o. Sunt lucruri care trebuie remediate în timp și cu multă înțelegere. Nu-i face plăcere această publicitate și l-a rugat și pe tatăl ei să înceteze. Am terminat ședințele la psiholog cu Ioana”, a afirmat Irina Boureanu.