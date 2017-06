Fosta soție a lui Cristian Pomohaci face declarații. Ce spune femeia despre preotul-cântăreț implicat într-un scandal sexual

Fosta parteneră de viață a preotului-cântăreț Cristian Pomohaci a făcut primele declarații după scandalul sexual în care acesta este implicat.

Cristian Pomohaci este protagonistul unui scandal sexual după ce zilele trecute în media a apărut o înregistrare în care acesta îi făcea propuneri indecente unui tânăr pe nume Flaviu.

Luni, 26 iunie 2017, au apărut noi detalii în cazul scandalului sexual în care este implicat Cristian Pomohaci.

Fosta sa soție, Ileana Matus, a acordat un interviu prin telefon pentru emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, în care a oferit amănunte incredibile despre preotul-cântăreț.

Fosta soție a lui Cristian Pomohaci face declarații. „Îi plăcea vedetismul”

„Din 2004, de 13 ani, nu mai suntem căsătoriți. Divorțul s-a pronunțat la Judecătoria sectorului 6 din București. A fost de comun acord. Probabil că nu am mai avut un punct comun.

Nu știu ce face cu viața lui. Nu colaborăm. Doar când ne întâlnim, bună ziua și la revedere. deși nu știu și nu mă pot pronunța la adresa lui. dacă am ajuns să divorțez de el, înseamnă că noi doi nu am avut de ce să mergem mai departe. Și ne-am văzut fiecare de treaba noastră. deși el spune că nu e adevărat, eu cred că actele și legea în țara asta cred că se respectă.

Nu știu ce să zic, nu pot să îmi dau seama. dar la situația asta nu m-am așteptat niciodată. Eu îl știu pe el șugubăț, îl știu pe el distractiv. Dar chestia asta asta cu copiii pe mine mă dă peste cap, sincer vă spun. Nu știu, nu pot să gândesc, pentru că și eu am un copil și mă gândesc ca părinte că îți iei copilul de mână și îl duci la biserică și în loc să învețe ceva despre cuvântul lui Dumnezeu, iată ce fac unii dintre preoți. Nu îmi vine să cred. Nu pot să cred așa ceva. Eu cât am stat lângă el nu știu să se fi întâmplat lucrul ăsta. De 13 ani încoace, se poate, nu știu nici lucrul acesta. Din momentul în care am divorțat de persoana aceasta, pe mine nu m-a mai interesat ce face cu viața lui.

Când m-am căsătorit cu el, ca orice femeie am avut un vis. Mi-aș fi dorit o familie, mi-aș fi dorit un bărbat, ca oricare dintre noi. Să avem un viitor împreună. Nu era,,, să zic eu, violent, nu, nu se pune în discuție. Nu. Îi plac poveștile. Astea îi plac foarte mult. El era un pic mai curios din fire. Din punct de vedere al oamenilor, să zic așa. Îi plăcea vedetismul, îi plăcea să fie sus, să fie la înălțime, probabil ca noi toți care vrem să ajungem undeva. Îi plăcea să fie vioara întâi. N-am rămas însărcinată cât am fost cu el…

Pot să vorbesc în momentul în care îl prind în fapt, dar aşa ce pot să spun? deci în momentul în care îl prinzi în fapt, da, poți să te pronunți, dar atâta timp cât nu prinzi omul în fapt nu poți să zici nimic. Nu știu”, a afirmat Ileana Matus, fosta soție a lui Cristian Pomohaci, la emisiunea mai sus-menționată.

