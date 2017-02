Zilele trecute, Adda a reușit să facă un lucru la care nici nu visa că-l va putea vreodată duce la bun sfârșit. Adda și-a învis frica de șerpi, iar asta datorită soțului ei, care a încurajat-o să ia reptila în mână și să treacă astfel peste spaimă.

Cântăreața și-a învins una dintre cele mai mari frici și anume teama de șerpi, la filmarea clipului pentru ultimul ei single. Adda a făcut cunoștință cu pitonul pe platoul de filmare, animalul având o mare legptură simbolică cu noua ei piesă, „Se vede pe fața ei”. „Pitonul Gogu a fost la înălțime. Eu cu șerpii nu mă înțeleg deloc, aceasta este cea mai mare fobie a mea. Inițial nu am vrut să stau în platou cât timp am filmat cu pitonul, însă am prins puțin curaș și am zis că vreau măcar să-l văd. Cătălin, soțul meu, m-a încurajat să îl ating și să îl iau în brațe. Am rezistat 10 secunde cu el în mâini”, a declarat Adda.

Adda și-a învins frica de șerpi la 25 de ani

Cântăreața declară că în ciuda faptului că pare o persoană extrem de sigură pe sine, nu este deloc așa. Adda a așteptat 25 de ani până să-și învingă teama de a pune mâna pe un șarpe. La fel de timorată a fost și atunci când a venit vorba de muzică. Artista a așteptat destul până să lanseze prima melodie și poate mai avea de așteptat dacă un coleg nu ar fi urcat prima piesă a Addei pe Youtube, deschizându-i astfel drumul în lumea muzicii.