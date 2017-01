Ana Barnoschi și iubitul ei, Marian, sunt împreună de aproape doi ani, însă se comportă ca și cum ar fi la primele întâlniri romantice. Cel care se ocupă de acest aspect este chiar logodnicul asistentei Tv. Ana Barnoschi este răsfățată de iubit chiar și la locul ei de muncă.

Ori de câte ori are puțin timp liber, Marin Preda, instructor de fitness, dă fuguța pe platourile de filmare de la „Roata Norocului” și încearcă să o suprindă pe Ana. Zilele trecute, tânărul nu a mai ținut cont de zăpada de afară și a dat fuga la prima florărie de unde a luat un buchet de trandafiri albi. Gestul său a fost intens apreciat de Barnoschi care nu mai știa cum să-l îmbrățișeze și să-l sărute. Din păcate totul s-a desfășurat în grabă, căci Ana trebuia să se întoarcă la filmări, iar tânărul la treburile lui, însă au păstrat „dulcegăriile” pentru acasă.

Ana Barnoschi este răsfățată de iubit mai tot timpul anului

Iubitul vedetei Tv are grijă să o răsfețe mai tot timpul, fără să aștepte o ocazie anume. Atunci când vine vorba de sărbători, Marian se străduiește să-i ofere cadouri de neuitat. Spre exemplu, în urmă cu un an, de Crăciun, sportivul i-a oferit un inel de logodnă. Chiar de Crăciun, Ana a găsit sub brad o sumedenie de cadouri, dar și un inel alb cu diamente, pe care Marian i l-a pus imediat pe deget.