Pasionată de călătorii, Cristina Dorobanțu a ales să petreacă sfârșitul de iulie în Grecia, la Mykonos. Chiar dacă susține că nu face prea mult sport și că regimul ei alimentar nu este printre cele mai sănătoase, cea devenită cunoscută după ce a participat la emisiunea „Bravo, ai stil”, arată impecabil în costum de baie.

Îmbrăcată cu un costum de baie întreg cu imprimeu crocodil, Cristina Dorobanțu a întors toate capetele pe o plajă din Mykonos.

Prezentatoarea TV a ales Grecia pentru a se distra împreună cu prietenii ei, declarând că este de-a dreptul fascinată de insulele elene. Pentru că în momentul de față nu mai este implicată în niciun proiect de televiziune, tânăra încearcă să profite cât mai mult de timpul liber.

Cristina Dorobanțu a îmbrăcat un costum sexy de baie

Cristina susține că nu face prea mari eforturi pentru a-și menține silueta, însă cu toate acestea are un corp de invidiat. Dovadă stau imaginile cu ea plimbându-se pe malul mării Egee.„„Am făcut tratamente corporale în ultima vreme, dar trebuie să recunosc că la sală nu prea mai merg. De pe timpul când eram la „Bravo, ai stil” am renunțat și de atunci nu m-am reapucat. Înainte de vară am ținut vreo patru zile o cură de detox. Mă rog, detox. Am băut sucurile acelea faimoase pe care toată lumea le încearcă. Sper să mai recuperez pentru că anul acesta m-a cam prins așa pe nepregătite. Secretul meu, ca să zic așa, este că mănânc puțin și des. Cred că mănânc și de 15 ori pe zi. Mai mănânc și fructe, dar nu atât de multe precum beau apă”, ne-a declarat Cristina Mihaela.