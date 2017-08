Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a transmis un mesaj zguduitor după moartea fiicei compozitorului Marius Țeicu.

Patricia Țeicu, fiica celebrului compozitor Marius Țeicu, a încetat din viață miercuri, 2 august 2017. Avea doar 41 de ani și a fost răpusă de leucemie.

Trupul neînsuflețit al fiicei lui Marius Țeicu a fost depus la capela Izvorul Nou, Patricia Țeicu urmând să fie înmormântată la Cimitirul Izvorul Nou din Capitală.

Mulți artiști și nu numai sunt îndurerați de drama prin care trece compozitorul Marius Țeicu. Este și cazul lui Fuego.

„Domnule profesor Marius Țeicu,

E greu! Știu asta, și-mi doream ca aceste rânduri să vi le scriu din alte considerente, ca să vă spun cât de mult prețuiesc faptul că sunteți unul dintre formatorii mei și că am toată aprecierea pentru opera impresionantă pe care o lăsati lumii muzicale românești!

Firesc că nu cunosc durerea supremă de a pierde ființa cea mai dragă de pe pămant și e o situație ingrată pentru mine, dar vreau să știți că Patricia ne privește și ne zâmbește.

Țineți minte că îmi povesteați că ea avea mai multă veselie și energie decât noi toți la un loc? Așa ar vrea să fiți acum!

Mai știți că în facultate una dintre primele mele piese scrise de dumneavoastră a fost pe versurile Patriciei? Of, și câtă frumusețe, emoție și sensibilitate sălăsluia în sufletul acela de aur pe care l-am apreciat întotdeauna!

Acum un an am vorbit cu ea la telefon și deși nu era bine, mi-a oferit cea mai bună lecție la capitolul optimism, deși „pe-o frunză dormeau două stele”!

„Oamenii” se duc, așa-i, dar e nedrept.

Și nu plâng, deși mă doare, ci zâmbesc văzându-i cu ochii minții chipul de „romantică fată” ce vă surâdea ori de câte ori erați aproape! Tăcut, vă sunt alături, „dincolo de nori”, căci prin dumneavoastră, pentru Patricia, viața lui Andrei, a Casandrei și a lui Dan trebuie să meargă mai departe, în „frumoase duminici”! Condoleanțe!”, a transmis Fuego.