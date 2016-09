Prezentatoarea emisiunii “Te vreau lângă mine” este adepta unei vieți sănătoase, ea reușind, fără prea mari eforturi, să elimine un viciu care dă dependență.

Gabriela Cristea a renunțat la nicotină de ani buni. Vedeta susține că decizia nu a venit pe fondul unei probleme de sănătate și că nu a avut de suferit din această cauză. “Nu am vrut să mă las niciodată de fumat până acum 7 ani, când mi-am spus: “Gata! De astăzi mă las de fumat!”. Nu am făcut niciun efort în această privință, ci totul a ținut de minte și de cum am gestionat problema. Am zis “ori eu, ori țigările”; cred că sunt mai puternică decât acest viciu, îl pot controla eu pe el. Nu am mai simțit nevoia niciodată să mai fumez”, a declarat, pentru Libertatea, vedeta Kanal D.

Gabriela Cristea nu mai tolerează fumul de țigară

Gabriela Cristea a avut o tentativă eșuată în urmă cu câțiva ani, când, de dragul vremurilor de odinioară a revenit la păcătosul tabiet. Numai că reacția organismului a șocat-o de-a dreptul, dându-i un semnal evident. De atunci, vedeta se bucură din plin de efectele eliminării tutunului din viața ei. Mai mult, este încântată și de legea care interzice fumatul în localuri, semn că organismul ei s-a obișnuit în acest fel.