Gabriela Cristea face dezvăluiri despre fiica ei. Câte nume a ales pentru viitorul bebeluș

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri despre fiica ei, care urmează să vină pe lume în curând.

Gabriela Cristea, care a anunțat că urmează să intre în concediu prenatal, este însărcinată cu primul ei copil și abia așteaptă să-și strângă fiica în brațe. Vedeta și partenerul ei de viață, muzicianul Tavi Clonda, care s-au mutat în casă nouă de curând, au făcut toate aranjamentele în casă astfel încât micuța lor copilă să beneficieze, când va veni pe lume, de tot confortul.

Prezentatoarea de televiziune a acordat un interviu pentru o emisiune de la Kanal D, în care a dezvăluit că a ales deja nume pentru bebelușul ei. Moderatoarea a explicat că fiica sa nu va avea doar un singur nume, ci trei, fiecare dintre acestea având o semnificație aparte.

„A fost o sarcină ușoară pentru mine pentru că am avut doar o intervenție la un moment dat. Pe la vreo 4 luni jumate -5 luni am avut niște contracții și am stat o zi în spital. Am avut și atacuri de panică. Intri în panică pentru că ai senzația că nu te descurci. Am înțeles că asta se întâmplă la primul copil. Icoana e de la un prieten și am ținut mult să aibă o icoană cu sfântă familie în cameră. Noi ne-am dorit mai mult fetiță. La prima ecografie ne-a zis că e …, dar nu era.

Va purta trei nume, deoarece fiecare nume are o semnificație pentru noi. Nu îl spun până nu se naște. Vreau să fie sănătoasă. Oricum ar fi este copilul nostru, o să îl iubim din tot sufletul nostru. O să ne împărțim cumva sarcinile. El și-a dorit să fie cel care îi face băiță. Cred că face un pic de yoga acum. Are un program de sughiță în fiecare seară”, a declarat Gabriela Cristea.

„Săptămâna viitoare oricând se poate întâmpla. Sunt pregătită să o primesc cu brațele deschise. Am 36 de săptămâni. Avem și un baldachin. Mi-e frică de naștere mai mult decât de momentul când o să vină ea. Aș fi vrut natural, dar nu mi-a ieșit pentru că am o trombofilie, sângele e subțiat și există riscul unei hemoragii. Nu e ceva grav, multe femei au. De săptămâna viitoare o să mă apuc de bagaj. Cristina Șiscanu mi-a dat o pereche de pantofi frumoși”, a mai spus ea.