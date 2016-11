Gabriela Cristea își face la mansardă atelier de croitorie. Loc de muncă la domiciliu!/ VIDEO EXCLUSIV

Gabriela Cristea se înarmează cu răbdare până la inaugurarea noului cămin conjugal, amânată de mai multe ori, întrucât va avea suficient spațiu la mansardă pentru hobby-ul ei: croitoria.

Pasiunea vedetei Kanal D pentru haine este susținută și de partenerul ei de viață, Tavi Clonda, care asistă la episoadele în care bruneta își concepe diverse vestimentații. “Prima rochie am creat-o când aveam vreo 7 ani și am făcut-o pentru păpuși. După aceea am lăsat totul în stand by și, la un moment dat, am zis să încerc. Cumpăr materialele, le am în casă și după aceea le învârt, le răsucesc și mă joc cu ele. Evident că mă și inspir, pentru că nu sunt de specialitate”, a declarat, pentru Libertatea, Gabriela Cristea. De-a lungul timpului, prezentatoarea emisiunii “Te vreau lângă mine” a strâns în garderobă peste 10 rochii creație personală.

Gabriela Cristea își face la mansardă atelier de croitorie

Și probabil că numărul lor va spori simțitor din momentul în care bruneta va avea un spațiu generos de desfășurare. Iar acest lucru se va întâmpla o dată cu mutarea în casă nouă.

“Nu am mașină de cusut, le fac acasă, le tai, le aranjez și mă duc la cineva și mi le coase. Nu am unde să îmi pun o mașină de cusut. În ultima perioadă mă tot interesez să văd ce mașină de cusut vreau să îmi cumpăr și nu am unde să o pun efectiv în casă pentru că nu e așa de mare, ne mai trebuie puțin spațiu. Dar în casa în care o să ne mutăm, undeva la mansardă am conceput un loc special pentru treaba asta”, ne-a mărturisit Gabriela Cristea.

Foto: Gabriel Pătruț

Video: George Capoianu

Citește și:

VIDEO EXCLUSIV/ Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu s-au mutat încă în casa nouă! Lipsa banilor a încetinit lucrările