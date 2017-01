Celebra artistă Geri Halliwell, fosta membră a celebrei trupei Spice Girls, a devenit mamă la 44 de ani. Ea a adus pe lume un băieţel, acesta fiind primul copil al ei și al soțului său, Christian Horner (43 de ani), managerul echipei de Formula 1 Red Bull.

Fosta membră a trupei Spice Girls, cunoscută drept Ginger Spice a anunțat sâmbătă pe pagina ei de Twitter că a devenit din nou mamă. „Eu și Christian suntem încântați să vă anunțăm că am devenit părinții unui baietel”, a transmis aceasta pe Twitter.

Christian and I are delighted to announce our baby boy was born this morning weighing 7lbs 8oz ????

— Geri Horner (@GeriHalliwell) 21 ianuarie 2017