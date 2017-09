Gina Pistol a coborât ștacheta în materie de bărbați, de când a tras bățul scurt în mai multe relații. Și spune că a ales să se concentreze, deocamdată, pe carieră, fiindcă pare să-și fi găsit drumul potrivit, care îmbină televiziunea cu bucătăria. În platoul “Chefi la cuțite”, emisiunea pe care o prezintă, ea fură meserie de la Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu, ca să devină o gospodină desăvârșită.

Libertatea: Se vede că, față de primul sezon, relația dintre tine și cei trei chefi a evoluat…

Gina Pistol: Da… Îmi sunt foarte dragi, toți trei. Sunt oameni cu simțul umorului, foarte sensibili. Există o chimie între noi și mă bucur că facem parte din același proiect și că petrecem timp de calitate la filmări.

Libertatea: Prietenia asta s-a tradus în lecții culinare pentru tine? Ce-ai învățat de la Florin, Cătălin și Sorin?

Le cer des sfaturi colegilor mei, Florin și Cătălin, atunci când mă gândesc să gătesc ceva nou sau să reproduc ce au gătit ei la platou. De exemplu, Florin a făcut într-o zi la platou niște clătite demențiale, pufoase… A doua zi l-am sunat instant să îmi dea și mie rețeta! Plus că am numerele lor pe apelare rapidă când intru în bucătărie! Pe Cătălin obișnuiesc să îl mai sun când ies în oraș să mănânc sau să beau un pahar de vin, să îi cer sfaturi. Cu el chiar sunt prietenă bună. Tot datorită chefilor am mai multe cuțite în bucătărie, înainte aveam doar două, din același model.

Nu-l ia de bărbat pe Scărlătescu, deși i-a promis c-o face, dacă slăbește!

Apropo de Cătălin… L-ai provocat să slăbească sub promisiunea că-l iei de bărbat. Ce te faci, că el și-a ținut promisiunea?!

Cel mai mult mă bucur că am reușit să îl aduc pe drumul cel bun pe Cătălin, că provocarea mea a avut rezultate, zic eu, fantastice. Cât despre cea de-a doua întrebare, ce mă fac eu?! Pot doar să spun că nu am atâta voință ca el! (râde)

Gina Pistol a coborât ștacheta în materie de bărbați: «Să fie omul bun pentru mine, e suficient»

OK, nu-l iei de bărbat pe Cătălin. Atunci, pe cine? Cum este, în viziunea ta, bărbatul ideal?

Să fie omul bun pentru mine, e suficient. Nu mai cred în idealuri. Despre bărbatul ideal vorbeam pe la 18 ani, când mai completam oracole.

Există gesturi cu care un bărbat te-ar cuceri imediat?

Nu știu, eu cred foarte mult în chimie, nu caut să traduc gesturi, să le interpretez…cred în atracție și atât. Dacă ceva e făcut să fie, o să fie, iar dacă nu, nu.

Mai slabă, cu sacrificii

Blonda arată mai bine ca oricând și nu ascunde că noua ei siluetă vine la pachet cu ceva sacrificii… culinare. ”Am avut norocul să întâlnesc un om minunat, cu ajutorul căruia sala s-a transformat din povară în loc de relaxare. Acum merg de 3 ori pe săptămână, cu plăcere. Am tăiat făina și zahărul din alimentație, dar asta nu înseamnă că, uneori, nu mai mănânc o felie de pâine, o lipie sau că nu mai gust ceva dulce, dar nu la modul în care făceam asta înainte, adică în fiecare zi”, ne-a dezvăluit vedeta, despre care a apărut recent un zvon care a pus pe jar lumea mondenă: că ar avea o relație de dormitor, fără obligații, cu Smiley.

Vacanță în nordul țării. El Camino mai așteaptă

Gina a avut doar câteva zile de vacanță peste vară și suferă din pricina asta, pentru că, spune ea, “mie îmi place mult să călătoresc, să descopăr lumea, aș pleca oriunde, oricând. Sper să mai reușesc să rup câteva zile și să mă duc prin Maramureș, Bucovina… Sunt locurile unde reușesc să îmi încarc bateriile în adevăratul sens al cuvântului”. Cât despre El Camino, pelerinaj pe care și-a propus să-l refacă alături de fratele ei… “Din păcate, anul acesta nu am reușit să găsim o portiță, amândoi lucrăm foarte mult”, ne-a mărturisit ea.

Foto: Mihai Ștețcu