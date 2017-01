Gina Pistol vorbește despre copil. „Nu mă înțelegeți greșit”

Gina Pistol vorbește despre copil. Blonda a mărturisit că își dorește un bebeluș cu Alin Cocoș, dar nu se simte pregătită pentru un copil.

Gina Pistol vorbește despre copil. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alin Cocoș și toată lumea așteaptă ca aceștia să ajungă la altar și să devină părinți.

Gina Pistol vorbește despre copil: „Îmi e frică de lucrul acesta”

Gina Pistol a intrat în direct prin telefon la o emisiune de la Antena Stars, unde a vorbit despre apariția unui bebeluș în viața ei, dar și despre planurile de mariaj.

„La fiecare începiut de an, când sunt întrebată, zic: gata, anul ăsta fac copil. dar apar tot felul de proiecte. de fapt, cred că este mai mult o teamă a mea. recunosc că fug de…, îmi este puțin frică să fac pasul acesta. Nu știu de ce. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Îmi plac foarte mult copiii, dar mă gândesc că dacă n-o să am răbdare. Nu e ca și cum ți-ai lua un animal de companie și după o săptămână îți dai seama că nu te înțelegi cu el și îl lași, îl dai unui prieten”, a mărturisit ea.

În ceea ce privește planurile pentru anul 2017, Gina Pistol a declarat:

„De la anul 2017 îmi doresc să fiu sănătoasă, și eu, și cei dragi mie, îmi doresc să continue proiectul în televiziune, alături de echipa mea minunată, îmi doresc să călătoresc foarte mult, pentru că îmi place să călătoresc. Și trăim în continuare într-o lume sigură.

Inel? Dacă vreau un inel, mi-l cumpăr și singură. Nu fug de căsătorie, dar nu este o prioritate, nu este un scop al meu în momentul acesta. Visam de mică la rochia de mireasă, dar mi-am dat seama acum că alte lucruri mă fac mai fericită decât acel act sau…”.