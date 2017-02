Giulia Anghelescu și-a operat nasul. Cum arată vedeta acum

Giulia Anghelescu și-a operat nasul. Cântăreața a trecut printr-o intervenție de rinoplastie. Ea avea o deviație de sept.

Cântăreața Giulia Anghelescu, care este căsătorită cu fratele lui Șerban Huidu, Vlad, împreună cu care are doi copii, intră și ea în rândul vedetelor care au trecut prin cabinetul medicilor esteticieni.

Vedeta, care recent a slăbit 26 de kilograme, și-a făcut rinoplastie. S-a afișat cu noul nas la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, unde a vorbit despre schimbarea pe care tocmai și-a făcut-o.

„Dacă râd ciudat este pentru că încă nu îmi simt buza de sus. încă mă recuperez. Trebuia să fac această operație pentru că aveam o problemă medicală. Știu că foarte multă lume zice că are o problemă medicală, aatunci când este întrebată. Cred că mulți nici nu au nevoie. Dar eu chiar am avut o deviație de sept”, a declarat artista.



Giulia Anghelescu și-a operat nasul. Intervenția a durat cinci ore

Pentru intervenția suferită, Giulia Anghelescu a stat cinci ore în sala de operație.

Atunci când eram mai mică, eram în tabără la schi și am luat un fanion în nas. Ultimul fanion de pe pistă eu l-am luat. Atunci n-am avut nimic, dar el s-a dezvoltat un pic greșit, mai spre stânga. Problemele cu respirația s-au accentuat foarte mult după cea de-a doua naștere. Când mi-am dat seama că nu mai pot respira, și oricum dormeam numai cu gura căscată, m-am hotărât să mă operez. De trei ori m-am programat la operație, de două ori m-am răzgândit.

Mi-a fost foarte frică de operația asta. Nu e ceva ca i cum poți să-l ascunzi. Dureros a fost, nu pot să mint. prietena Lora m-a luat într-o zi de aripă, știa că am probleme, știa că nu pot să respir. A mers mama cu mine la operație. Operația a durat cinci ore și jumătate, no ne așteptam la o oră. Soțul a veint pe seară. O săptămână am stat la mama, că trebuia să aibă cineva grijă de mine. Fetița mare a știut că mă operez. M-am întors acasă după ce mi-am scos atela”, a povestit Giulia Anghelescu.