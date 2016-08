Graviduța Jojo, despre schimbările aduse de sarcină: „Și eu am perioade când devin îngrijorată”

Jojo, pe numele său real Cătălina Grama, este însărcinată pentru a doua oară. Vedeta a mărturisit că, deși se află la cea de-a doua sarcină, și ea are diverse temeri legate de transformările pe care le suferă trupul său.

Jojo este mămica unui băiețel și acum este însărcinată pentru a doua oară, urmând să nască peste puin timp.

Într-o postare pe blogul său, artista a vorbit despre sentimentele pe care le are vizavi de cum se tranformă trupul său în timpul sarcinii.

Cu toată îngrijorarea, Jojo este conștientă că aceste schimbări sunt doar temporare.

„Deși sunt foarte fericită, recunosc că și eu am perioade când devin îngrijorată de evoluția corpului meu, chiar dacă mă aflu la cea de a doua sarcină. Sunt schimbări majore care, deși temporare, ne pot afecta încrederea în sine.

Deși ne străduim să mâncăm cât mai sănătos, kilogramele în plus se tot acumulează, burtica crește tot mai mare, dar asta e perfect normal! Am vorbit chiar zilele trecute cu o prietenă care era foarte speriată pentru că s-a îngrășat și am încercat să o calmez spunându-i să mănânce puțin și des și în plus, să îi reamintesc că e doar pentru o perioadă.

Medicii recomandă să evitam gândurile negative în legătura cu schimbările ce se produc la nivel fizic, iar eu susțin sus și tare că nu avem voie sub nicio formă să ne adresăm cuvinte grele, ci să ne rugăm pentru sănătatea noastră și a bebelușului, deoarece numai așa ne vom focusa pe lucrurile frumoase, pe evoluția sarcinii, și mai puțin pe luarea în greutate.

Cu cat înaintăm în vârsta, cu atât ne vom accepta tot mai mult și vom înțelege că nu exista perfecțiune, și că suntem rezultatul a ceea ce am trăit pe parcursul acestei vieți.

Este asa bine sa ne uitam in oglinda si sa ne multumim cu minunatul nostru corp care ne ajuta sa aducem pe lume un bebelus, si cu faptul ca suntem inconjurate de oamenii care ne iubesc pentru ceea ce suntem. Psihologii recomanda sa ne facem chiar si o lista pe care sa trecem aspectele care le apreciem la noi, la corpul nostru, lucruri care ne determina sa ne simtim implinite. Cu cat inaintam in varsta, cu atat ne vom accepta tot mai mult si vom intelege ca nu exista perfectiune, si ca suntem rezultatul a ceea ce am trait pe parcursul acestei vieti.

Eu am devenit tot mai conștientă de mine în acest fel, așa că iată-mă, neferindu-mă să fac alegeri îndrăznețe în materie de vestimentație. Îmi place la nebunie negrul și cred că ne ajută să ne simțim mai bine, pentru că știti și voi, negrul subțiază. ? Sarcina nu trebuie să ne determine să purtăm articole vestimentare care nu ne caracterizează! Suntem mai stylish ca niciodată cu acest „accesoriu” numit burtică, nu credeți?”, a scris Jojo.