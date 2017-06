Ileana Stana Ionescu se confesează. „Nici nu vreau să fac socoteala, că mă cutremur”

Ileana Stana Ionescu se confesează. Artista și-a amintit cu durere de toți colegii săi, care au trecut în neființă.

Ileana Stana Ionescu este una dintre cele mai mari artiste ale teatrului și cinematografiei din țara noastră.

În vârstă de 80 de ani, vedeta și-a amintit cu durere de colegii ei, mari nume ale scenei românești, care nu mai sunt.

„Toţi cei pe care i-am iubit şi mi-aş dori să îi mai am lângă mine sunt pe altă lume. Nu pot decât să mă gândesc şi să sper că din tânăra generaţie o să fie unul sau altul care să-mi fie alături şi mai reuşesc să facem câte ceva realitatea este că mi-e dor de cei care au plecat şi am rămas din generaţia noastră foarte puţini. Nici nu vreau să fac socoteala că mă cutremur. Am amuţit acum”, a declarat actrița la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

Ileana Stana Ionescu se confesează. Îi duce dorul fiului ei plecat în America

Ileana Stana ionescu și soțul ei, Andrei Ionescu, au vorbit la emisiunea mai sus-menționată și despre fiul lor, care este medic în America.

„Absenţa lui este pentru mine foarte neplacută pentru că dorul care se aşterne în suflet nu se alină mai cu nimic. Numai când este el prezent, atunci parcă se consumă tot ce simt eu. Asta e situaţia”, a afirmat artista.

„Adevărul este că venirea fiului nostru ne-a umplut viaţa. Nu pot să-mi concep viaţa fără această existenţă a lui. Ne-a îmbogăţit-o. Avem permanent dorinţa de a trăi şi a ne bucura pentru el şi cu el”, a completat soțul vedetei, Andrei Ionescu.