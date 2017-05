Ilinca și Alex Florea, după Eurovision 2017. cei doi au fost invitați la o emisiune de la televiziunea Națională, unde au vorbit despre tot ce s-a întâmplat la Eurovision 2017, care a avut loc la Kiev.

Ilica și Alex Florea au reprezentat România la Eurovision 2017, cu melodia Yodel It. Reprezentanții României s-au clasat pe poziția a 7-a, cea mai bună clasare a României la concurs în ultimii ani. Salvador Sobral, din Portugalia, a fost marele câștigător al finalei Eurovision 2017.

Ilinca și Alex Florea, Iuliana Marciuc, șefa delegației României la Eurovision, Mihai Alexandru, compozitorul piesei Yodel It, și autoarea versurilor, Alexa, au fost invitați, imediat după sosirea în țară, la o emisiune de la Televiziunea Română, moderată de Radu Andrei Tudor.

La show-ul respectiv, toți cei 4 au făcut dezvăluiri despre tot ce s-a petrecut la Eurovision 2017, de la Kiev.

„În continuare primesc la fel de multe mesaje. Încă simt cumva ca și cum aș fi acolo. A fost ca un vis. Nu-mi vine să cred că eu am fost pe scena aia. Când mă văd, am tenul uleios și cred că puteam cânta mai bine”, a declarat Ilinca.

„Eu voiam mai mult. Să nu se termine. reacția publicului se auzea și a fost uriașă. Și la noi și la Moldova. la câștigătorul piesei nu au fost aceleași reacții”, a completat Alex Florea.

Iuliana Marciuc a afirmat: „E prima dată când sunt șefă ded delegație. Sunt lucruri pe care nu le-am știut, dar le-am aflat. Aș fi preferat să le fi știut de la colegii mei, dar recunosc că nu m-am preocupat…”.

Mihai Alexandru a spus: „Piesa se potrivea cu sloganul Eurovisionului. Am lucrat la ea vreo 6 luni, să mă gândesc la un refren care să fie foarte cantabil. A fost o șansă pentru noi și pentru români că a fost aleasă piesa aceasta. Acești doi copii au dat tot ce se putea da. mai mult nu se putea. programul este îngrozitor”.

Alexa, cea care a scris versurile piesei Yodel It, a comentat: „Ideea de yodeling mi s-a părut o provocare. Am stat seri la rând încercând să găsesc un mesaj potrivit acestei piese. Am vrut să fie cât mai fresh”.

Despre voturi

Iuliana marciuc a vorbit și despre votare. „Sigur că se votează vecinii între ei. Sunt țări de la care nu am luat niciodată puncte”, a spus ea.

Mihai Trăistariu și Cezar Ouatu, membri ai juriului de specialitate din România care a votat pentru Eurovision 2017, au intrat ]n direct prin telefon.

Cezar Ouatu: „Felicit copiii. Este o performanță istorică. Suntem pe locul 7, un loc onorant. O felicit pe Ilinca că a rezistat cu brio pe această scenă care probabil a coplețit-o. Eu am făcut un clasament. Clasamentul meu a fost într-o chimie cu ce s-a întâmplat după. Au fost multe voci bune și piese bune. Eu am gândit Portugalia e pe locul 1 și Moldova pe locul 3. ceea ce s-a întâmplat cu Portugalia a fost o schimbare de percepție la nivel internațional. A fost nedrept că nu am fost votați de juriile de specialitate”.

Mihai Trăistariu: „Felicitări, totul a fost excepțional. Le-am ținut pumnii. TVR nu ne-a influențat în niciun fel, a fost și un avocat acolo. Eu știam că schimbul de puncte cu Moldova e esențial. mergea un 12 lejer acolo. Eu le-am dat 12 celor din Moldova”.

Reprezentanții Moldovei au venit la Ilinca să o susțină pe durata Eurovision 2017.

„Au venit să ne ureze succes, să ne susțină. Am fost ca frații, a povestit Ilinca despre reprezentanții Moldovei”, a spus Ilinca.

Despre Portugalia

Alex Florea a comentat despre câștigătorul finalei Eurovision 2017, Salvador Sobral. „Mi se pare o piesă foarte bună de musical. A fost o piesă jucatăfoarte bine. pentru mine nu era o piesă câștigătoare. pentru mine, câștigătoare ar fi fost Armenia sau Moldova”.

Mama Ilincăi a intrat în direct prin telefon, moment în care artista a început să plângă.

„Mama e cea care reușește să mă aducă cu picioarele pe pământ atunci când o iau razna. Mi se părea că nu mai pot să cânt încă o dată bine, la finală, dar datorită familiei mele am reușit”, a declarat ea.

Tânăra care a reprezentat România la Eurovision 2017, alături de Alex Florea, a făcut și o mărturisire neașteptată la emisiunea de la TVR, afirmând că blugii pe care îi poartă sunt ai surorii ei.