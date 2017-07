Ilinca Vandici a făcut primele declarații după ce a născut. Ce spune proaspăta mămică

Prezentatoarea de televiziune a acordat primul interviu după ce a devenit mămică.

Ilinca Vandici a născut duminică, 23 iulie, un băiețel. Este primul copil al vedetei, care este căsătorită cu Andrei Neacșu.

Ilinca Vandici a dat publicității, zilele trecute, prima fotografie cu băiețelul ei, care a primit numele Zian Ioan.

Vedeta a acordat primul ei interviu după ce a devenit mămică în cadrul emisiunii „Teo Show”, de la Kanal D.

„Sunt foarte emotivă în perioada asta!

(…) Gângurește, dar nu știu dacă înseamnă că îi place la tv sau că nu îi place! E un bebeluș stilat, cuminte, foarte sănătos!

Zian a crescut foarte mult, a cântărit aproape 4 kilograme la naștere, a avut și circulară în jurul gâtului. Doamna doctor a decis că cezariană e cea mai bună variantă pentru noi. N-aș fi vrut nicio clipă să îi pun viața în pericol, mai ales că circulară s-ar fi putut strânge în jurul gâtului în orice clipă. Am fost conștientă pe tot parcursul intervenție.! Aoleu, iar mă apucă plânsul!

A fost cea mai mare emoție din viața mea, niciodată nu am mai trăit așa ceva! Am plâns de fericire, de descărcare, de emoție, nu pot să descriu în cuvinte. Doar mamele pot înțelege ce am simțit când l-am văzut, când am aflat că e sănătos. Mănâncă bine, plânge bine, s-ar putea să îl fac cântăreț.

Tati și sora mea au fost lângă mine când am născut. Au fost foarte curajoși, au filmat aproape toată intervenția. Tati e foarte emoționat și foarte fericit, de câteva zile parcă e în transă…

Am avut o lista lungă de nume și ne-a fost foarte greu să ne hotărâm. Nu m-aș fi gândit niciodată că îmi va fi atât de greu să mă decid asupra numelor bebelușului. Am stat și am citit foarte mult și am înțeles cât de important este numele pe care îl va purta.

Am luat toate civilizațiile, culturile, am căutat varianta cea mai potrivită pentru el. Am ajuns la Zian și am rezonat amândoi, e că un sunet de clopoțel. La unele rezona el, la altele, eu, dar la Zian am fost de acord amândoi.

L-am pus la sân din prima zi, vine și laptele ușor-ușor. Nu aș vrea să îl arăt, sunt momente foarte intime, cred că trebuie protejat până la botez”, a spus Ilinca Vandici în direct în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.