Ilinca Vandici ilustrează perfect zicala «Obrazul subțire cu cheltuială se ține». Nu trece săptămâna fără ceva nou în dressing

Pe Ilinca Vandici n-ai văzut-o purtând de două ori aceeași rochie. Și pantofii parcă sunt alții la fiecare eveniment. Pentru asta, vedeta Kanal D face un lucru care ar putea atrage invidia multor femei: își cumpără câte ceva în fiecare săptămână! Când dressingul ei geme de haine, le dă pe cele vechi și o ia de la capăt cu shoppingul, ca să se înnoiască…

Libertatea: Cu siguranță, ai învățat lucruri noi despre stil, de când ești la “Bravo, ai stil!”… Ai făcut razie în dressing din acest motiv?

Ilinca Vandici: Da, s-a întâmplat și asta! Aud zilnic sfaturi utile de la jurați, drept urmare, m-am lăsat purtată de val și am intrat în povestea lor. Dressingul meu a suferit anumite transformări, însă nu majore, asta pentru că eram oricum și înainte la curent cu tendințele. Aș putea spune că am devenit mult mai curajoasă în deciziile vestimentare pe care le iau și am căpătat mai multă încredere în gusturile mele. Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este aceea care spune că în modă nu există reguli! Totul este permis și ține de gustul și de personalitatea fiecăruia!

S-a întâmplat să-ți cumperi ceva ce ai fi jurat până atun­ci că n-o să porți nicioda­tă?

Nu… Eu am un stil deja format, asumat, care este destul de permisiv. Port orice și nu-mi impun niciodată bariere stilistice, ba mai mult decât atât, am încercat de-a lungul timpului multe variante și mixuri, am experimentat.

Ești genul care face periodic ordine și loc în dressing, dând din hainele mai vechi?

Da, obișnuiesc să dăruiesc lucrurile pe care nu le mai port sau care nu îmi mai plac și rămân surprinsă de fiecare dată să descopăr că este atât de ușor să-i faci pe alții fericiți printr-un gest simplu… Sunt câteva persoane care se bucură mereu să primească lucruri din partea mea.

Care ți-e cel mai drag obiect vestimentar din dressing?

Ooo, mi-e greu să răspund… Nu mă atașez de obiecte, în general. Să spunem că îmi place o haină de blană, care este extrem de ușor de purtat și de asortat și fără de care anotimpul rece ar fi mai greu de trecut.

În dressingul Ilincăi e totul ordonat și aerisit, ca să nu fie nevoită să scotocească după haine când are nevoie de ele

Care-i cel mai scump obiect vestimentar din garderoba ta și care e cel mai ieftin?

Cred că o haină de blană, o geantă, o pereche de cizme pot fi trecute cu succes în categoria celor mai scumpe, iar tricourile simple fac parte, probabil, din cealaltă categorie.

Câte perechi de încăl­ță­minte ai?

Nu le-am numărat niciodată, dar cred că se apropie de 100. Sunt piese de designer, clasice, care nu se vor demoda niciodată și atunci le consider investiții. Este suficient să cumpăr câteva perechi pe an pentru a fi în tendințe, însă îmi place enorm să am și piese vintage, pe care să le asortez cu unele actuale.



Despre pantofi spune că sunt o investiție, nu o pasiune. Și recunoaște că are vreo 100 de perechi

Îți place să bați magazinele sau cumperi online?

Și una, și alta… Când am timp, îmi place să mă plimb prin magazine și să caut lucruri frumoase, însă când nu am, aleg să cumpăr pe internet.

Cumperi mai mult în perioa­dele de reduceri sau iei lucrurile atunci când le vezi, ca să nu riști să se vândă?

Cumpăr mereu ce-mi place și ce am nevoie, dar dacă un obiect este extrem de costisitor și nu am nevoie urgent de el, pot aștepta perioada reducerilor pentru a ob­ține un preț rezonabil.

Când ai fost ultima oară la cumpărături?

Păi, săptămânile trecute, având filmări în mall, recunosc că m-am bucurat de câteva sesiuni de shopping pe fugă. În rest, săptămânal cumpăr câte ceva, online…