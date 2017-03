In exclusivitate pentru ELLE Romania, Madalina Ghenea a oferit un pictorial cu ea insarcinata, realizat chiar de iubitul ei, Matei Stratan.

ELLE: Poti sa ne divulgi sexul copilului? Daca da, v-ati gandit deja la un nume?

Madalina Ghenea: Am divulgat deja in revista „Gioia”, care a iesit astazi in Italia. Va fi fetita. Pentru nume, avem o lista lunga. Vom decide la prima intalnire; vrem sa o cunoastem inainte.

