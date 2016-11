De o sinceritate dusă la extrem, Cristina Cioran a recunoscut public că nu poate să își stăpânească poftele, deși este postul Crăciunului și orice creștin se străduiește să respecte, pe cât posibil, rânduielile bisericești.

Actrița recunoaște că niciodată nu a reușit să facă față abstineței culinare sau trupești de-a lungul celor 3-4 mari posturi din decursul unui an. Culmea este că blonda reușește să nu se atingă de mâncare de dulce fix în zilele fără vreo semnificație religioasă. “Nu reușesc să stau departe de tentații deloc. Mă încearcă toate ispitele, de la cele carnale, până la cele cu cărnuri”, ne-a explicat Cristina Cioran cum este sabotată în special în perioada aceasta.

Se pare că atât iubitul ei, cât și diverse preparate culinare acționează împotriva ei. Mai mult, este tentată să facă fix lucrurile care îi sunt interzise.

“Cred că am ținut o dată 2 zile post, îmi pară rău, atâta am putut. Am senzația că dacă mi se interzice ceva, mai al dracul vreau acel ceva. Cred că dacă ar veni natural. Am momente când sunt absolut vegetariană, total, adică nu mănânc pic de carne, dar numai ideea de a îngrădi câteva…”, a declarat, pentru Libertatea, Cristina Cioran.