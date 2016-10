Celor două mari evenimente concertistice organizate direct de supraviețuitorii tragediei pe 30 octombrie, la un an de la Colectiv, se mai adaugă încă unul, cu intrarea gratuită și scop comercial, în opinia multor persoane care au scăpat din incendiul ce a îndoliat muzica românească -”Împreună rezistăm”.

Dacă la evenimentele care vor fi găzduite la un an de la îngrozitorul incendiu – ”Colectiv-nouă ne pasă” (30 octombrie, Arenele Romane), respectiv Eveniment Caritabil Colectiv #3010 ( 28-30 octombrie, eveniment de club) – s-au implicat în demersul de a strânge bani pentru cei care au rămas cu trauma fizice și psihice majore și fără susținere medicală, o mulțime de vedete, amintim Tudor Chirilă, Dan Bittman, Nicu Covaci, Antract, Coma, Truda, Altar, Florin Chilian ori Costi Cămărășan (fondatorul grupului Compact), cel mai nou spectacol anunțat (va avea loc tot pe 30 octombrie), pare la prima vedere că are doar un scop comercial în beneficiul unui club inaugurat recent.

Organizatorii –Comunitatea”#Împreună rezistăm”-nu au anunțat că, prin acest eveniment, la care vor cânta Days of Confusion, EMIL, Eyedrops, Firma, Les Elephants Bizarres, The Kryptonite Sparks, Tolouse Lautrec și Zob, au intenția de a susține vreun demers caritabil menit a-i ajuta pe cei care se află sub asistență medicală din cauza arsurilor. Comemorarea unui an de la tragedia care a băgat în pământ 64 de tineri, și care a lăsat pe mulți să se lupte cu trauma fizice și psihice majore se pare că a ajuns o poveste despre interese care unii unii au de câștigat din vândut bere.

