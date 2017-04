Ioana Ginghină a slăbit 6 kilograme. A trecut la dietă de dragul unui rol

Ioana Ginghină a slăbit 6 kilograme. Actrița a trecut la dietă pentru a intra cât mai bine în pielea unui personaj.

Ioana Ginghină este o cunoscută actriță, pe care telespectatorii o știu din numeroase telenovele, care este căsătorită cu Alexandru Papadopol. Cei doi au împreună o fetiță, care se numește Ruxandra.

În ultima vreme, vedeta slăbit 6 kilograme pentru rolul din iSerialul “Când mama nu-i acasă”, de la Happy Channel.

Ioana Ginghină, interpreta Geaninei din iSerialul “Când mama nu-i acasă” de la Happy Channel, s-a pregătit intens pentru a intra în pielea acestui personaj efervescent, slăbind 6 kilograme înainte de filmări.

“Geanina este o femeie la 40 de ani care își caută un bărbat care „să o scoată din anonimat”, cum zice ea. De aceea, vestimentatia ei este sexi, poartă fuste scurte și bluze decoltate, așa ca a trebuit să slăbesc pentru acest rol. În total am dat jos 6 kilograme”, a spus Ioana Ginghină.

Telespectatorii pot urmări mâine, de la 19:45 și de la 23:00, finalul iSerialului “Când mama nu-i acasă”, pe Happy Channel.

Ioana Ginghină a slăbit 6 kilograme. Trucul de dimineață care o ajută să dea jos grăsimea

Actrița are un truc la care recurge în fiecare dimineață pentru a elimina grăsimea. Vedeta bea câte un pahar de apă caldă pe stomacul gol.

„Apa caldă chiar ajută la siluetă. Sunt foarte multe persoanele care re­curg la acest mic „truc” atunci când lupta cu kilogramele în plus sau vor să se menţină. Unul sau chiar două pahare generoase de apa călduţă, par­fumate cu o felie de lămâie, dimi­neaţa, pe stomacul gol, imediat după trezire pot face minuni. Nu sunt puţine persoanele care susţin că în câteva luni, fără o dietă specială, poţi scăpa de aproximativ 3 kilograme cu ajutorul acestui mic truc. Apa caldă ajută clar la accelerarea tran­zitului intestinal, mai ales dimineaţa”, a dezvăluit artista.

Ioana Ginghină a slăbit 6 kilograme. În vara anului trecut a ținut dietă cu pepene roșu

În 2016, Ioana Ginghină le mărturisea fanilor că a „ars” kilogramele în exces cu un regim bazat pe pepene roșu.

„Dacă întreabă cineva ce fructe are Ioana Ginghină, iubesc cireşele şi pepenele. Am slăbit şase kilograme doar cu pepene roşu. Are foarte multă apă, elimini tot, îţi curăţă tot, şi pentru piele… În general dietele cu fructele şi legume, întotdeauna o să arăţi bine. După o dietă tip Dukan, arăţi slăbit, obosit. Când slăbeşti cu fructe şi cu sucuri, străluceşti. Ai alt tonus, tu arăţi altfel, pielea îţi arată altfel”, explica ea.