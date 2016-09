Ioana Tufaru şi-a botezat băieţelul. Cine a fost naşa micuţului Luca

Ioana Tufar şi-a botezat, duminică, băieţelul. Naşa micuţului a fost Maria Niculescu, fosta soţie a tatălui Ioanei, Dan Tufaru.

După mai multe luni în care a amânat botezul din motive financiare, dar şi pentru că nu a găsit naşi, Ioana Tufar şi-a văzut, în sfârşi, visul împlinit. Băieţelul ei, Luca, a fost creştinat duminică, la o biserică din Bucureşti.

Naşa micuţului Luca a fost chiar Maria Niculescu, fosta soţie a regretatului actor Dan Tufaru. La creştinarea copilului a fost prezent şi bunicul din partea tatălui, cu care Ioana Tufar şi iubitul ei nu sunt în relaţii tocmai bune. Bărbatul a decis, cu ocazia botezului, să îngroape securea războiului şi să fie alături de nepoţelul lui, dar şi de părinţii lui.

„Deja are aproape un an. Botezul trebuia sa se întâmple de mult, dar asta e. Eu şi cu naşa avem cele mai mari emoţii. Nu îmi mai doresc nimic, mă simt cea mai împlinită femeie din lume. Am lângă mine un om minunat, exact pe sufletul meu şi un copil superb”, a spus Ioana Tufaru, înainte ca micuţul să fie creştinat.