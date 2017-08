Pe 15 august, se împlinesc 25 de ani de la moartea Andei Călugăreanu, răpusă la 45 de ani de cancer pulmonar. Marți, Ioana Tufaru, o să meargă la cimitir și o să-i facă pomană mamei sale.

Ioana Tufaru și-a pierdut mama la vârsta de 14 ani, iar de atunci a avut mereu un gol în suflet. “I-am simţit tot timpul mamei lipsa, dar am mers înainte”, a mărturisit Ioana Tufaru, potrivit Click.

Marți, pe 15 august, se împlinesc 25 de ani de la moartea Andei Călugăreanu, iar Ioana Tufaru va merge la cimitir pentru a-i face pomană mamei sale. „M-am gândit să fac mai multe pacheţele cu câte un măr şi un covrig, să le dau la cei de pe acolo. O să merg şi cu Luca, băieţelul meu, de aproape 2 anişori, pe care mama nu a apucat să îl vadă”, a spus Ioana Tufaru.

Pe 15 august 1992, Anda Călugăreanu, cunoscuta artistă de muzică uşoară, s-a stins din viaţă, la doar 45 de ani, răpusă de cancer. Pentru Ioana Tufaru, Anda Calugăreanu a fost mai mult decât o cântăreaţă plină de şarm şi o mamă excepţională. ”Mama a fost o soră, a fost prietenă în primul rând, pentru că noi discutam orice, aveam o relaţie foarte bine închegată. Îmi amintesc turneele la mare, care erau foarte frumoase, m-a luat peste tot, a fost un singur an în care nu a putut să mă ia pentru că am avut oreion şi ţin minte că atunci când s-a întors a zis că a fost frumos dar parcă nu a fost bine fiindcă nu am fost şi eu cu ea”, își amintește Ioana, fiica Andei Călugăreanu.