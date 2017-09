Irina Binder, mesaj emoționant pentru victimele furtunii de la Timișoara. „Să îi ajutăm cu bănuți pentru țigle, pături, ceva de mâncare”

Scriitoarea Irina Binder a postat un mesaj emoționant după dezastrul care s-a abătut duminică, 17 septembrie 2017, asupra orașului Timișoara și asupra altor regiuni din vestul țării.

O furtună terbilă a făcut ragavii în Timișoara, unde 5 oameni au murit, iar alți peste 40 au fost răniți. În total, numărul persoanelor moarte din cauza furtunii din vestul țării se ridică la opt, alte 137 de persoane fiind rănite.

Prăpădul a fost surprins pe camerele de luat vederi și de artiștii Marcel Pavel și Narcisa Suciu. Irina Binder, una dintre cele mai apreciate scriitoare de la noi, a postat, pe contul său de pe o rețea de socializare, un mesaj emoționant. Ea îndeamnă pe toată lumea să sară în ajutorul celor afectați de urgia care a avut loc în mai multe regiuni din vestul României.

„Eu știu foarte bine cum este să nu ai un acoperiș bun, cum este să trăiești cu teama că îți plouă în casă. Una dintre familiile care a devenit a mea a trăit așa mult timp. Când ploua își puneau pe rând ceasul să sune ca să golească gălețile, oalele și ligheanele cu apă. Copiii participau și ei trezindu-se în toiul nopții să stea de veghe.

Când i-am cunoscut eu am mers să le duc câteva lucruri și mâncare. Auzisem că au o situație grea, dar nu mi-am imaginat cât de grea… Tatăl invalid de o mână, mama cu boală de plămâni și un psoriazis cum nu am crezut că poate exista… și așa în situația ei făcea menajul cu 15 (da, cincisprezece lei pe zi!!!). Acum au acoperiș bun și somn liniștit. Dar a fost cumplit pentru ei când nu au avut.

De aceea propun ca dacă aflăm de persoane care au asemenea necazuri după furtunile care au fost, să ne unim și să îi ajutăm așa cum putem: cu puțini bănuți pentru țigle, cu o pătură, cu ceva de mâncare, cu o vorbă bună. Asemenea evenimente iau pe nepregătite…dar pentru ce există omenia? Acestea sunt momentele în care ne putem arăta recunoștința pentru că am fost feriți de necaz, în care ajutând putem mulțumi pentru binele din viața noastră, în care o mână întinsă cu iubire poate reda speranța în lumea asta plină de frici și neîncredere…

Vă puteți baza pe mine la nevoie.

Dumnezeu să apere pe toată lumea și să le dea putere celor care trec prin încercări!”, a transmis Irina Binder.