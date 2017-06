Irinel Columbeanu, despre fiica sa, care este vedetă pe rețelele de socializare. „Nu a cerut ajutor nimănui”

Irinel Columbeanu, despre fiica sa, care este vedetă pe rețelele de socializare. Omul de afaceri a vorbit despre abilitățile tehnice ale Irinei.

Irinel Columbeanu are o fiică, Irina, din mariajul pe care l-a avut cu Monica Gabor, cea care acum este mutată în America și trăiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink.

Omul de afaceri, care a împlinit recent 60 de ani, a vorbit, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3, despre faptul că Irina, fiica sa, face vlogging și a devenit rapid vedetă pe rețelele de socializare.

Irinel Columbeanu, despre fiica sa, care este vedetă pe rețelele de socializare. „E foarte complicat ce văd că face”

„La începutul acestui an, după ce am ajutat-o să aibă și un aparat corespunzător. După ce a avut condițiile tehnice asigurate, nu am împins-o eu să facă acest lucru. Nu știu, sincer, de unde a luat ideea de a-și face un canal pe Youtube. Are vreo 5.000 de abonați.

Ușor-ușor a început să pună înregistrări pe el. Nu știu cum o să se descurce. pe 10 iunie o să aibă o prezentare de modă, pentru Cătălin Botezatu.

Nu o ajută nimeni să-și facă video-urile. Le face singură. E foarte complicat ce văd că face. Dar probabil că a știut foarte bine să citească instrucțiunile, nu a cerut ajutor nimănui și le face singură, cu destul de mult succes”, a declarat irinel Columbeanu.