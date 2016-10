Irinel Columbeanu, mesaj emoționant la scurt timp după moartea tatălui. Afaceristul a scris câteva rânduri pe contul de socializare, de unde a lipsit mai bine de trei luni. Irinel Columbeanu spune pentru prima dată ce simte și cât de multe lucruri interesante a aflat, pe timpul șederii lui în America.

Irinel Columbeanu, mesaj emoționant , la trei săptămâni după ce tatăl lui s-a stins din viață. „Când m-am trezit azi dimineață am realizat că astăzi se împlinesc 3 luni de tăcere, ultima împărtășire pe Facebook a gândurilor mele postând-o pe 8 Iulie, la urcarea noastră în avion în drum spre America. 5 săptămâni petrecute peste Ocean au fost un prilej de cântărire a ceea ce zi de zi vedeam, trăiam și respiram acolo și m-au făcut să realizez cât de bine pentru evoluția spirituală a fiecăruia este să te abții să judeci și doar să observi ceea ce ți se întâmplă în orice moment, în încercarea de a învăța mereu și numai binele, care se discerne singur și până la urmă de la sine. La întoarcere am continuat să reflectez la cele recent observate, în încercarea de a-mi explica cum și prin ce resorturi umane acea comunitate reușește să genereze atâta abundență materială; cultivarea spiritului antreprenorial și a filozofiei afacerilor reciproc avantajoase cu siguranță. Consider însă că în primul rînd receptivitatea la noutățile tehnologice și adaptabilitatea la schimbare și la ritmul de viață din ce în ce mai alert astfel dictate. De ce oare ideea, ce zăcea de altfel demult, nefructificată și sub nasul oricui de pe mapamond, de a conjuga interesul comun al șoferilor cu cel al pasagerilor printr-o simplă aplicație pe telefonul mobil a venit unor tineri din California ce au reușit în nici 6 ani să o capitalizeze cu 14 miliarde $, monetizabilă azi cu 50 miliarde $ și exploatată în 507 orașe din 66 de țări, reușind astfel să introducă în vocabular termenul de „uberizare” și să zguduie modele de business tradiționale?”, a scris Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu, mesaj emoționant. „Îmi este încă greu”

„Trăim pe Pământ într-o lume în continuă, drastică și din ce în ce mai alertă schimbare, în care toate sistemele vitale ale societății se remodelează și la care putem și noi și fãrã prea mare efort să ne adaptăm, cu condiția să o vrem și să începem schimbarea în bine cu noi, prin noi înșine. Îmi este încă greu să îmi adun gândurile și mai ales să le aștern în scris, după ce acum 23 de zile tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, lumină și iubire, a părăsit această lume. Consider însă că nu este o impietate din partea mea să-mi manifest astfel prietenilor mei prezența, mulțumindu-vă și răspunzând în acest mod întrebărilor, direct adresate sau nu, dacă sunt bine. Voi reveni”, a adăugat el.