Pe 26 august, trupa Iris, așa cum o știm cu toții, se va rupe în două. Primit cu brațele deschise înapoi în formație, odată cu expirarea înțelegerii contractuale dintre el și grup, Minculescu pleacă racolându-i și pe Valter Popa și Doru Borobeică.

”Am încercat din răsputeri să țin împreună aceasta formulă, însă nu a existat întelegere. Minculescu a creat dezbinarea”, spune mâhnit Nelu Dumitrescu, cel care înființat trupa și va continua istoria ei.

”Boala prin care am trecut m-a ținut departe de scenă, după cum bine știți, însă la revenire am găsit trupa împarțită. Singurul din formație care a rămas alături de mine a fost Relu Marin. Cristi, Valter si Boro au ales să părăsească Iris”, adaugă Nelu, care, aproape un an, după operațiile pe care le-a suportat și după perioada de refacere, a fost înlocuit în grup cu brio de fiul acestuia, Cristi Dumitrescu.

Mai nou, toți apropiații trupei se așteaptă la fiecare spectacol Iris (din cele ce au rămas programate) ca situația să scape de sub control având în vedere că tensiunea din fosta echipă este la cote maxime. Nelu Dumitrescu și Relu Marin nu mai vorbesc cu Minculescu și nici cu ceilalți demisionari.