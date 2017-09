Israela nu-și poate reveni după moartea prietenei ei. A ajuns să aibă coșmaruri

Israela Vodovoz nu trece prin cele mai plăcute momente din viața sa. Aceasta își revine cu greu după pierderea prietenei ei, Carmen, în urmă cu două săptămâni.

Israela Vodovoz, care, în urmă cu ani, ajunsese să cântărească 150 de kilograme, trece prin momente teribile.

În urmă cu două săptămâni, Israela și-a pierdut o bună prietenă, pe nume Carmen, iar de atunci nu-și mai găsește liniștea.

„În legătură cu draga mea prietenă Carmen, noi ne cunoaştem din aproximativ 1992, pe când mă ocupam de import cu zahăr… S-a îmbolnăvit de diabet şi a ajuns să slăbească, a slăbit vreo 60 de kilograme… La 50 de ani şi-a cumpărat un motor, nu îi plăcea să vorbească despre boala ei…

Nu am fost la înmormântare, am avut-o cumva cu mine… Timp de o săptămână am aprins «lumânarea sufletului» pentru ea… Până la înmormântare am visat-o de multe ori, am avut coşmaruri”, a mărturisit Israela Vodovoz în cadrul emisiunii „Agenţia VIP”, de la Antena Stars.