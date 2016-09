George Burcea, iubitul Andreei Bălan, aşteaptă cu nerăbdare să devină tată. Peste mai puţin de o lună, cântăreaţa va naşte o fetiţă.

Foarte discret în ceea ce priveşte viaţa personală, actorul George Burcea vorbeşte foarte rar despre relaţia cu Andreea Bălan. Sâmbătă, actorul a făcut un gest prin care demonstrează că aşteaptă cu nerăbdare să devină tată.

Pe pagina sa de Facebook, George Burcea a postat o fotografie cu o pereche de şoşeţele pe care le va purta fetiţa lui, însoţite de un comentariu sugestiv. ”Cum să fie atât de mici? Vine barza. Un nou rol”, a scris George Burcea în dreptul imaginii.

Andreea Bălan nu va fi prezentă la Media Music Awards

Însărcinată în luna a opta, Andreea Bălan are mare grijă de ea şi încearcă să nu facă niciun efort, pentru a nu-şi pune fetiţa în pericol. Din acest motiv, ea a anunțat recent că va lipsi anul acesta şi de la Media Music Awards, eveniment ce va avea loc pe 15 septembrie.

„Anul trecut am câştigat BEST SHOW şi am făcut unul din cele mai frumoase showuri pe care le ţin minte. Am fost invitaţi şi anul ăsta să cântăm şi totul era plănuit din luna martie pentru un show şi mai mare şi mai bun, deja aveam idei amuzante pentru covorul roşu, însă medicul nu mi-a dat voie să mai fiu pe scenă şi trebuie să mă gândesc întâi la sănătatea micuţei şi a mea şi a trebuit să anulăm tot. Însă promit că voi avea multe apariţii surpriză şi showuri complet noi după ce voi naşte. Ştiu că vă bucuraţi pentru mine si stiu că veţi înţelege de ce nu sunt acolo. Vă iubesc şi eu şi vă mulţumesc că vă pasă atât de viaţa mea personală cât şi de carieră”, a scris Andreea Bălan, pe pagina de socializare, explicând apoi că va reveni pe scenă la scurt timp după naştere.